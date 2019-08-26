Поезд Петербург – Махачкала закидали камнями в Чечне

Неизвестные закидали камнями поезд Петербург – Махачкала в Чечне, один пассажир незначительно пострадал, сообщает пресс-служба РЖД.

«23 августа на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД неизвестные обкидали камнями поезд №136 «Санкт-Петербург – Махачкала». В результате были повреждены три окна в разных плацкартных вагонах. Царапину получил один из пассажиров поезда, который отказался от медицинской помощи», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В РЖД сообщили также, что инцидент не повлиял на график движения поездов, в Хасавюрте поезд встретили сотрудники полиции. Ведется поиск злоумышленников.

Напомним, ранее на железнодорожной станции Нара Киевского направления Московской области хулиганы забросали камнями грузовой поезд, машинист получил травмы головы.