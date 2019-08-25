Собчак: Лебедев помог сформулировать, чего не любит русский народ

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев помог четко сформулировать, чего «не любит наш народ», заявила телеведущая Ксения Собчак.

«Была такая песня «любит наш народ всякое говно». Так вот, благодаря этому интервью (Лебедева Ирине Шихман – прим. ВЗГЛЯД) можно четко сформулировать, чего «не любит наш народ». А не любит он соединения двух вещей: наглости и таланта», – написала Собчак в своем Instagram.

«Если человек просто талантлив, с этим многим людям тяжело справиться, но возможно. Но если он, сука такая, не просто талантлив, но еще и циничен, рассудителен, высокомерен, нарциссичен и с юмором – то весь Facebook бомбит не по-детски», – добавила она.

«Тема тут прекрасен. Кое-кого мне напомнил», – призналась Собчак.

В комментариях под записью Собчак разгорелась живая дискуссия. Многие с мнением телеведущей не согласились.

«Почему хитрожопость и конформизм называется талантом? Талант – это выдающиеся природные способности», – пишет login.o.

«Моральное уродство в данном случае затмевает все таланты», – пишет afterinmyhouse.

«Дык ведь наглостью нередко пытаются заменить талант или в ней он и состоит», – отмечает nickasya_.

«Единственный его талант – это переобуваться», – считает skadark.

«Да, он талантлив. В цинизме, высокомерии, нарциссизме и юморе», – пишет russianfossils.

«По описанию напомнил Ксению Собчак», – добавляет canvas_of_dream.

Напомним, в начале августа Лебедев опубликовал видео, где заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться, поскольку его беспокоит ситуация на родине. Затем дизайнер в нецензурных выражениях прокомментировал реакцию пользователей соцсетей на его ролик и сказал, что уехал из страны только на 10 дней.

Позднее Лебедев объяснил, зачем снял видео о бегстве из России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД