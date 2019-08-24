Лебедев объяснил, зачем снял видео про отъезд из России

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев объяснил, зачем снял видео о бегстве из России.

«Я хотел постебать либеральные аргументы, которые меня бесят до трясучки, взял самые тупые молодежные аргументы <...> «Я больше не могу, это все ужасно», поэтому я уезжаю», – сказал Лебедев с интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Дизайнер признался, что во время записи «заявления» (его снимал брат) еле удерживал смех.

«Очки пришлось надеть. Я вообще не ожидал. Это самый популярный ролик на моем канале», – сказал он.

Напомним, в начале августа Лебедев опубликовал видео, где заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться, поскольку его беспокоит ситуация на родине.

Позже дизайнер в нецензурных выражениях прокомментировал реакцию пользователей соцсетей на его ролик и объяснил, что уехал из страны только на 10 дней.