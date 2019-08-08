Лебедева разочаровала реакция на его заявление о бегстве из России

Известный дизайнер Артемий Лебедев в нецензурных выражениях охарактеризовал реакцию зрителей на его заявление о бегстве из России.

В Telegram он заявил, что «на людей нельзя полагаться». По словам Лебедева, опубликованное на YouTube видео было «лютейшей ***лой» и «бессмысленной либеральной ***той» (чепухой – прим. ВЗГЛЯД), которая может быть нацелена только «на школьников».

«И большее из подозрений у зрителей – что я снял это на хромакей!» – посетовал он, отметив с сожалением, что про видео «написали даже РИА «Новости».