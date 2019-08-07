Артемий Лебедев покинул Россию

Известный дизайнер Артемий Лебедев рассказал в видеообращении, что покинул Россию.

По словам Лебедева, он находится в «шаге от Атлантического океана».

«Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто. Должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность», – сказал дизайнер на своем YouTube-канале.

Между тем, подписчики канала, комментируя заявление Лебедева, отмечают, что это видео – не более, чем троллинг.

Напомним, в конце мая Артемий Лебедев заявил, что беглый олигарх Михаил Ходорковский в своем новом проекте выдал за собственный материал текст из блога дизайнера пятилетней давности.