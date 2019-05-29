Артемий Лебедев обвинил проект Ходорковского в плагиате

Артемий Лебедев заявил, что беглый олигарх Михаил Ходорковский в своем новом проекте выдал за собственный материал текст из блога дизайнера пятилетней давности.

Лебедев в своем Facebook сообщил, что «самый богатый человек» запустил проект, новый выпуск которого посвящен грязи на русских дорогах. Однако для этого выпуска команда Ходорковского практически полностью украла «легендарный пост» Лебедева в Livejournal от 2014 года под названием «Русский дрист».

Лебедев пишет, что команда Ходорковского «выдала его за свой материал в виде ютюбовского говноролика».

«Надо ли говорить, что никто не спрашивал у меня разрешения на использование заголовка, фотографий, идеи и концепции?» – написал он.