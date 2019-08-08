Артемий Лебедев объяснил свой пранк с «отъездом из России»

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу всего на 10 дней, а затем вернется в Россию.

«Я уехал в Европу на 10 дней, а потом вернусь обратно. Так я поступаю примерно раз в месяц примерно последние 20 лет», – написал Лебедев в своем Facebook.

Видео, где дизайнер заявляет, что он был вынужден уехать из Москвы из-за того, что ситуация в стране сильно его беспокоит, Лебедев назвал глупым «пранком», который вышел из-под контроля.

Лебедев отметил, что взял для своего резонансного заявления набор стереотипных аргументов и воспроизвел их в видео. «Затем вбрасывается что-нибудь типа того, что в России непростое время (в России непростое время примерно с 10 века без перерывов на обед и выходных)», – написал дизайнер.

При этом Лебедев отметил, что его заявление привлекло внимание многих СМИ, а также принесло ему полмиллиона просмотров на YouTube-канале.

Ранее дизайнер в нецензурных выражениях прокомментировал реакцию пользователей соцсетей на его ролик о «бегстве» из России.