Страны G7 договорились расширять связи с Россией

Страны – участницы саммита «Большой семерки» в Биаррице достигли договоренности о более тесной координации с Россией, но к расширению формата за счет Москвы пока не готовы, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Лидеры «семерки» выступают за улучшение координации с Россией. В то же время пока рано говорить о ее реинтеграции», – передает его слвоа ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп по итогам встречи лидеров G7 заявил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «большой семерки» в США. Также Трамп признал, что на саммите обсуждалось возможное приглашение России в этот формат.

Перед саммитом тему возвращения к формату G8 с участием России поднял Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. В Кремле заявили, что G8 не является самоцелью для Москвы, а многие проблемы эффективнее решать через G20.

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