Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об украинском флаге над Владивостоком, заявил, что Европа отводит Киеву только одну роль – роль плацдарма для давления на Россию.

Пушков написал в Twitter, что «в Киеве возбудились».

Так, когда президент Франции Эммануэль Макрон «говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине».

«Украине отведена одна роль – роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она – в отличие от России – ничего Европе дать неспособна», – подчеркнул сенатор.

Ранее Владимир Омелян заявил, что украинцы поднимут флаг свой над Владивостоком, утвердив таким образом «Европу от Лиссабона до Владивостока».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это заявление.

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