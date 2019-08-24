МАК собрался дать рекомендации по орнитологической ситуации в Жуковском

Будет подготовлен ряд рекомендаций по улучшению орнитологической ситуации в аэропорту Жуковский, сообщил источник в Межгосударственном авиационном комитете.

Рекомендации будут касаться безопасности полетов, передает ТАСС.

МАК даст рекомендации в рамках отчета об инцеденте с самолетом «Уральских авиалиний», который приземлился на кукурузном поле.

Напомним, Airbus A-321 вынужден был совершить аварийную посадку, так как в оба двигателя попали чайки.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Орнитологи считают, что птиц могли привлечь расположенные вблизи аэропорта Жуковский мусорные объекты. Однако власти Подмосковья заявили, что превышения количества птиц не зафиксировано.

При этом в 2012 году суд отказался закрывать свалку у Жуковского.

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