Макрон заявил о деградации демократии и капитализма

Капитализм «деградировал и сошел с ума», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

На встрече с бизнесменами в Елисейском дворце власти Франции договорились с бизнесом «создать коалицию предприятий и фирм», которые будут поддерживать «инклюзивное развитие», а также «снижение негативного воздействия их деятельности» в ряде отраслей. В частности, речь идет о сферах морского транспорта, текстильной промышленности, технологий искусственного охлаждения.

Макрон заявил, что необходимо пересмотреть «международную систему», причем это касается функционирования как бизнеса, так и международных организаций. Президент Франции намерен обсудить данный вопрос на саммите G7, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

При этом французский лидер подчеркнул, что речь не идет об отказе от рыночной экономики, но признал, что рыночная модель «заржавела в результате того, что деградировала сама система демократии». По его словам, капитализм тоже «деградировал и сошел с ума».

«Мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии», – сказал Макрон.