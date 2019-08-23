В Болгарии скончался 16-летний российский ватерполист

В Болгарии на сборах скончался 16-летний спортсмен, вероятной причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«22 августа 2019 года на 17-м году ушёл из жизни петербургский ватерполист, воспитанник СДЮСШОР «Экран», член сборной команды Санкт-Петербурга, победитель Спартакиады 2019 г, кандидат в члены юниорской сборной команды России, кандидат в мастера спорта Виталий Смирнов», – говорится в сообщении на сайте ФВПР.

По информации издания «Фонтанка», ватерполист умер от остановки сердца во время тренировки.

В июне на сборах в Крыму умер 17-летний биатлонист, причиной смерти молодого спортсмена стали проблемы с сердечной мышцей.