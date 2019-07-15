Стала известна причина смерти молодого российского биатлониста

Следственный комитет по Крыму назвал причину гибели молодого российского биатлониста Артемия Хасанкаева.

Как сообщили в региональном СК, 17-летний биатлонист пропал во время кросса в поселке Рыбачье в середине июня, после чего был обнаружен мертвым.

«Причиной смерти несовершеннолетнего Хасанкаева является кардиомиопатия неуточненная», – передает ТАСС сообщили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Тело спортсмена было найдено утром 16 июня при прочесывании местности, прилегающей к маршруту передвижения спортсменов, в стороне от маршрута пробежки.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе поселка Рыбачье в Алуште погиб 17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев. Он не вернулся с пробежки в субботу и был найден мертвым.