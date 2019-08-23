«Свинку Пеппу» купят за 4 млрд долларов

Американская компания-производитель игрушек Hasbro договорилась о покупке канадской телевизионной компании Entertainment One, которая создала мультсериал «Синка Пеппа». Предполагается, что сумма сделки составит около 4 млрд долларов.

Ожидается, что сделка состоится в конце 2019 года, владельцы акций eOne получат около 6,84 долларов наличными за каждую акцию. По итогам сделки Hasbro сможет производить товары по мотивам мультсериала «Свинка Пеппа», права на который принадлежат Entertainment One, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Расширение присутствия Hasbro в Канаде поспособствует притоку кадров мирового класса и усилению нашего производственного потенциала», – отметил исполнительный директор Entertainment One Даррен Труп.

«Свинка Пеппа» является одним из самых популярных проектов, произведенных канадской Entertainment One. Мультсериал транслируется более чем в 180 странах по всему миру и переведен на 40 языков. Компания Hasbro была основана в 1923 году и считается одной из крупнейших компаний по производству игрушек и настольных игр.

«Свинка Пеппа» вышла на экраны в 2004 году и завоевала популярность во многих странах, позже в компании Entertainment One заявили о перспективности продвижения бренда на российском рынке.