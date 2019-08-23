В постпредстве назвали главную «отраву» в отношениях России и ЕС

Инициаторы процесса фальсификации и переписывания истории, который идет в Евросоюзе (ЕС), отравили климат двусторонних отношений и всю его политику на российском направлении, заявили в постпредстве России при ЕС.

В комментарии постпредства, распространенном в связи с провозглашением 23 августа «общеевропейским днем памяти жертв нацизма и сталинизма», указывается, что этот день – «наиболее подходящий для иллюстрации процесса фальсификации и переписывания истории, который идет в течение многих лет в ЕС с подачи ряда его «молодых» членов», передает РИА «Новости».

Так, «на протяжении десятилетий мы с болью наблюдаем бесцеремонное передергивание фактов из истории Второй мировой войны, сюрреалистические войны с памятниками советским воинам-освободителям в ряде стран ЕС».

Указывается, что «попытки руководства этих стран вымарать у своего народа память о собственной истории ради отказа от совместного прошлого с Советским Союзом выглядят отвратительно».

Однако такова «реальность, которую по завершении Второй мировой войны даже в страшном сне не могли бы предвидеть европейские лидеры, в том числе отцы-основатели Европейского союза».

«Высшей степенью цинизма являются попытки грубо уравнять идеологии-антиподы, перечеркнуть память о подвиге Советской армии, сумевшей дать решающий отпор нацистской военной машине, как и о более 26 миллионах погибших советских граждан», – отметило постпредство.

Дипломаты подчеркнули, что «инициировавшие эти решения отравили не только климат двусторонних отношений, но и всю политику Евросоюза на российском направлении».

«Напомним, что направление это развивалось весьма успешно. Призываем руководство ЕС вспомнить об этом и проявить здоровый прагматизм и мудрость, в наличии которых мы не сомневаемся. Пока», – говорится в комментарии.

Евросоюз определил 23 августа «общеевропейским днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов».

В распространенном в связи с этим заявлении говорилось, что «подписание пакта Молотова – Риббентропа между нацистской Германией и СССР в 1939 году открыло темную главу в европейской истории».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто вынудил СССР подписать пакт с Риббентропом.