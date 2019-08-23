Путин и Эрдоган обсудили вопросы сирийского урегулирования

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы сирийского урегулирования, в том числе работу по формированию и запуску конституционного комитета, сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе разговора также рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета. Затрагивались вопросы ближневосточной повестки дня и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

19 августа МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун, бои за который ведет сирийская армия. Позже стало известно, что сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции.

Власти Турции осудили удар сирийских сил в «зоне деэскалации», назвав его противоречащим договоренностям и духу сотрудничества с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли считать данную ситуацию началом сирийско-турецкого конфликта.