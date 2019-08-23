Джонсон на встрече с Макроном положил ноги на стол

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на стол, сообщает издание Daily Mail.

Издание отмечает, что во время встречи лидеров двух стран разделял небольшой столик. В какой-то момент Джонсон уперся подошвой в кромку его столешницы, передает RT.

По словам журналиста Sky News Тома Райнера, Макрон сказал, что столик подошел бы и в качестве скамейки для ног, если Джонсон захочет воспользоваться такой возможностью. После этого британский премьер в шутку уперся ногой в столик.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 21 августа, примет в Берлине британского премьера Бориса Джонсона, а днем ранее, во вторник, Джонсон будет в Париже, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.