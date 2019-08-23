В России научились распознавать человека по силуэту

Российская компания Ntechlab разработала технологию распознавания человека по силуэту, благодаря которой можно будет отслеживать его перемещение по городу, сообщил генеральный директор компании Александр Минин.

По словам гендиректора компании, рабочий продукт будет готов в течение двух месяцев, после чего начнется тестирование в Москве, регионах России и за рубежом, передает ТАСС.

«Силуэт человека так же уникален, как и лицо. Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города. Например, в центре города украли велосипед, камера далеко, и мы не увидели лица, но при этом видели силуэт. Тогда мы можем отследить, как далеко человек ушел с велосипедом, составить его маршрут и проследить до точки, где есть камера, которая сможет распознать лицо», – рассказал Минин.

Он отметил, что такая разработка может быть особенно востребована в Европе, где «достаточно жесткое законодательство по хранению и обработке персональных данных и в целом негативное отношение к тому, что твое лицо могут распознать».

«До конца года завершится несколько этапов разработки, и мы запустим продукт в промышленную эксплуатацию. В сентябре – октябре будет готова технология, и дальше она будет только улучшаться в точности распознавания. Начнем с 90%, до 99% будем стремиться дойти за полгода – год, будет набираться база, нужно время», – сообщил глава Ntechlab.

По словам Минина, основная сложность при распознавании силуэта заключается не в том, что нужно его распознать, а в технических особенностях городских камер. «Одна камера – цветная, другая – черно-белая, эта камера смотрит на вас сверху, и вы – просто маленькая круглая точка, а вот эта смотрит снизу и видит только ваше лицо, но не видит вас целиком. Задача алгоритмов и системы – с учетом этих факторов понять, что это один и тот же человек», – добавил он.

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