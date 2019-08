Известную группу лишили концертов из-за избиения музыканта-гея

Выступления южноафриканской группы Die Antwoord на фестивалях Louder Than Life в Кентукки и Life Is Beautiful в Лас-Вегасе были отменены после того, как в Сети появилось видео, где музыканты бьют и оскорбляют участника коллектива Hercules and Love Affair Энди Батлера.

Как сообщает издание Mixmag, инцидент произошел в 2012 году на фестивале Future, но ролик, который снял бывший оператор Die Antwoord, был опубликован в Сети недавно.

В нем участник группы по прозвищу Ниндзя подбегает к Батлеру и плюет ему в лицо, после чего начинается драка. Также в кадре появляется еще одна участница группы Йоланди, она выкрикивает в адрес музыканта гомофобные высказывания.

Однако Ниндзя в официальном заявлении отметил, что видео было специально смонтировано, чтобы показать их в таком свете. Музыкант также заявил, что и сам оператор участвовал в избиении Батлера, а причиной конфликта стало то, что солист Hercules and Love Affair домогался Йоланди.

