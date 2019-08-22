Молодым художникам на «Тавриде – АРТ» рассказали о способах своего продвижения

Дискуссия «Критика искусства, искусство критики» прошла на фестивале «Таврида – АРТ» в крымском городе Судаке. Арт-критики и журналисты рассказали молодым художникам, как продвигать себя и привлечь внимание прессы.

Модераторами выступили продюсер Илья Вольвич и корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации агентства ТАСС Наталия Крючкова. Участниками стали арт-критик, радиоведущий, арт-обозреватель «Коммерсант FM» Дмитрий Буткевич, журналист-искусствовед, писатель, арт-блогер Софья Багдасарова, программный директор радио «Культура», автор и ведущая ежедневной программы «Культурный повод», ежемесячной программы «Русский инди. Индикатор» Ксения Ламшина, передает ТАСС.

«Главное, чтобы вы не боялись себя презентовать, себя показывать, себя продавать в хорошем смысле слова. Чтобы вы могли смело представить свои работы, но без пережима. И очень важен визуальный ряд, на него надо обращать особое внимание, потому что первым делом журналисты, критики смотрят ваше письмо – и картинка либо цепляет, либо не цепляет», – отметил Буткевич.

Другие участники поддержали его в том, что визуальная составляющая очень важна.

«Есть галереи, в которые приходишь всегда, потому что знаешь, что эти галеристы отбирают качественные работы. Если же приходит приглашение на мероприятие от места, которое я не знаю, я смотрю в первую очередь на то, что мне предлагается – на репродукции, на картинки. Если мне визуально понравились те два-три файла, которые вложены в письмо, то я читаю дальше. Как говорил Дейл Карнеги, у вас есть три секунды, чтобы понравиться или не понравиться. Вот это то же самое», – сказала Багдасарова.

Ламшина добавила, что очень важна история, которая стоит за проектом.

«Каждому из нас интересно узнать некую историю. И тогда второе, что мы делаем после того, как посмотрели картинки, релиз – смотрим ваши соцсети. Если мы за этим видим интересную историю, за которой мы чувствуем человека, то можем пойти на выставку из любопытства, допустим, если она происходит в незнакомой галерее», – сказала она.

«При этом важно, чтобы ваш пресс-релиз был написан человеческим языком. И не нужно растягивать его до бесконечности, стараясь указать там всю информацию, которая у вас есть. Это может сослужить вам плохую службу – получатель может просто не понять, что и где открывается, в чем основная суть проекта», – отметила Крючкова, добавив, что стоит также изучать график открытия выставочных проектов в городе, чтобы не наметить открытие своего на день, когда стартуют сразу несколько выставок. В таком случае шанс собрать на своем мероприятии журналистов значительно ниже.

Большинство участников фестиваля – молодежь из разных уголков России. Участники дискуссии напомнили, что регионам, в том числе культурным событиям там, уделяется особое внимание.

«Что касается радио «Культура», которое находится в уникальной ситуации, потому что 24 часа мы говорим только о культуре. И то, что было сказано, – да, в сторону регионов развернуты сейчас все. И даже если мы не можем куда-то поехать, в новость мы вставим информацию, в какие-то программы. Я прекрасно понимаю, что для таких начинаний важно, чтобы где-то в государственном СМИ было прописано, что была такая новость», – сказала программный директор радио «Культура».

Она призвала не стесняться и писать в адрес радиостанции об открывающихся выставках и новых проектах. Крючкова также призвала молодых художников смелее присылать новости и релизы.

«Во-первых, у нас очень хорошая региональная сеть. Во-вторых, даже если нашего корреспондента нет в конкретном городе, мы всегда готовы пообщаться с вами по телефону, в мессенджерах и написать новость о проекте», – сказала она.

«Сейчас более внимательно относятся именно к регионам. Отношение к регионам более внимательное и более подчеркнутое, чем, скажем, к художникам столичным», – поддержал Буткевич.

«Вы в информационном поле никак не ограничены. Вы имеете доступ ко всем архивам, сейчас есть куча баз, куда вы можете выложить свое портфолио», – отметил модератор дискуссии Вольвич и добавил, что сейчас для молодых художников проходит множество мероприятий и программ.

«Важно пытаться прорваться в программы, которые работают с молодыми художниками, в том числе на биеннале. В нашей стране их много, и у них есть обязательный пункт – работа с молодыми художниками», – уточнила Ламшина.

Корреспондент ТАСС в свою очередь напомнила, что и в России, и за ее пределами существует множество арт-резиденций.

«И не везде есть ограничения по возрасту. Даже если вы начали карьеру художника поздно по чьим-то меркам, стоит поискать в интернете информацию об арт-резиденциях – наверняка, вы найдете подходящую для себя программу», – добавила Крючкова.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходит в Крыму 20-26 августа. Он соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. После того, как число зарегистрированных зрителей достигло 45 тыс., организаторы приняли решение приостановить регистрацию, так как это в два раза больше гостей, чем планировалось.

«Таврида – АРТ» позиционируют как «фестиваль фестивалей»: за дни основной программы пройдет 834 культурных события – от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Каждый вечер на главной сцене «Тавриды – АРТ» будут проходить концерты. Так, 23 августа выступят «Ария», Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие, а на следующий день для гостей подготовили рэп-фестиваль, среди участников которого Ternovoy, Guf, ST, Кравц, Мот. Главным концертом фестиваля станет выступление группы «Ленинград». Гостей также ждут шоу фейерверков и другие сюрпризы.