Глава АНО «Россия – страна возможностей» оценил поручение Путина о конкурсе для ученых

Поручение президента Владимира Путин о проведении всероссийского конкурса для молодых ученых является актуальным для научно-образовательной политики России, считает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Продвижение молодых ученых и поддержка научных разработок в разных сферах – одни из самых актуальных вопросов научно-образовательной политики России. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» уже проводит конкурс для управленцев «Лидеры России». Считаем не менее важной работу по выявлению и поддержке лидеров науки и новых технологий, поэтому в 2020 году мы запустим новый конкурс для талантливых специалистов в этих сферах», – приводятся слова Комиссарова на сайте АНО.

Что касается профориентационных мероприятий для молодежи, то, по его словам, у АНО «Россия – страна возможностей» уже есть большой опыт их организации.

«Они проводятся, в том числе, в рамках совместного с ОНФ проекта «Профстажировки 2.0». Вместе с Минобрнауки мы изучим успешные практики УрФУ и масштабируем их на другие регионы России. Уверен, что подобные мероприятия станут еще одним эффективным инструментом содействия в трудоустройстве для студентов», – заключил Алексей Комиссаров.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» рассмотреть вопрос о проведении ежегодного всероссийского мероприятия для студентов в целях оказания им помощи в трудоустройстве с перспективой карьерного роста.