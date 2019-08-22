Путин дал поручение о запуске нового проекта для управленцев в сфере науки

Президент России Владимир Путин поручил Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» рассмотреть вопрос о проведении ежегодного всероссийского мероприятия для студентов в целях оказания им помощи в трудоустройстве с перспективой карьерного роста.

«Совместно с Минобрнауки России рассмотреть с учетом опыта Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина вопрос о проведении ежегодно начиная с 2020 года всероссийского мероприятия для студентов образовательных организаций высшего образования в целях оказания им помощи в трудоустройстве с перспективой карьерного роста», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров и министр образования и науки России Михаил Котюков.

Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2019 года.

В июле Путин в ходе поездки в Екатеринбург поддержал конкурс для молодых сотрудников научных и образовательных организаций и отметил, что крайне важно тщательно продумать возможности, которые такой проект может дать участникам.

Об этом глава государства сказал в ходе общения со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.

Одна из студенток, победитель международного инженерного чемпионата «CASE-IN» платформы «Россия – страна возможностей» Инна Насчетникова, рассказала президенту, что внимательно следит за развитием конкурса «Лидеры России», но, по словам девушки, такой проект необходим и в образовательной сфере.

«Было бы интересно и стратегически верно, если бы подобный конкурс существовал бы в нашей научно-образовательной среде. Наша сфера имеет ряд особенностей, и поэтому управлять в научной или образовательной организации не может просто менеджер. Ведь важно понимать специфику, важно разбираться в области исследования на очень достойном уровне. И, кроме этого, важно иметь авторитет в научном сообществе. Как вы, Владимир Владимирович, смотрите на то, чтобы организовать подобный конкурс для молодых сотрудников научных и образовательных организаций?» – спросила девушка.

Владимир Путин подчеркнул необходимость продумать не столько то, как проводить такой конкурс, но те возможности, которые он может дать участникам. «Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами. В конкурсе «Лидеры России», как вы, видимо, уже заметили, мы стараемся людей, которые показывают хорошие результаты, продвигать соответствующим образом. И здесь тоже нужно будет выстроить эту работу. Но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение. Попробуем реализовать тоже вместе с вами», – сказал глава государства.

Сообщалось, что конкурс будет запущен на платформе «Россия – страна возможностей».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД