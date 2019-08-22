В оперативном штабе определились с судьбой севшего в поле A321

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, будет разрезан на месте ЧП и утилизирован, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

В штабе сообщили, что «подготовительные работы завершены, откачали более 2,5 тонны остававшегося в баках топлива», уже в ближайшие часы «начнутся работы по резке самолета с помощью гидравлических ножниц», передает ТАСС.

В данный момент баки заполняют водой, приступают к резке самолета.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



«Работы планируется завершить до понедельника», – отметил представитель оперативного штаба.

Ранее стало известно, что салон севшего в поле A321 полностью демонтирован. Сообщалось также, что самолет разворовывают.

Напомним, в двигатели самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.

Позже была опубликована расшифровка переговоров пилотов Аirbus 321.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как самолеты эвакуируют с места катастрофы.

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