Севший в кукурузном поле A321 растаскивают по частям

Появились сообщения о том, что самолет Аirbus 321 «Уральских авиалиний», в четверг совершившего аварийную посадку в кукурузном поле вблизи подмосковного аэропорта Жуковский, разворовывают.

Несмотря на то, что в настоящее время идет следствие и территория вокруг самолета оцеплена, с места происшествия утаскивают ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием, сообщает Telegram-канал FlightMode.

При этом официального подтверждения от правоохранительных органов о случаях мародерства в самолете А321 пока не поступало.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Напомним, в четверг в оба двигателя самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.

В субботу была опубликована расшифровка переговоров пилотов Аirbus 321.

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