Москва оценила планы США разместить ракеты в АТР

Намерения Соединенных Штатов о размещении ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе ведут к нарастанию напряженности в мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сообщила, что прозвучавшие в США намерения стали основанием для созыва Россией и Китаем заседания Совбеза ООН.

«Речь идет о том, что Россия при поддержке Китая запросила проведение в СБ ООН брифинга по упомянутому вопросу. Это публичное мероприятие, правом делать запрос на его проведение обладает любой член Совета безопасности», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Мы ожидаем откровенного обмена мнениями с коллегами и высоким представителем генсекретаря ООН», – добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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