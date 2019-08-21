Россия и Китай созвали экстренное заседание СБ ООН из-за ракетных разработок США

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», – приводит ТАСС слова российского дипломата.

Он уточнил, что заседание СБ ООН будет проведено (в 22.00 мск) в открытом формате с докладом представителя генсека между народной организации.

Ранее в Пентагоне объявили об успешных испытаниях крылатой ракеты «Томагавк», которая «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета». Договор РСМД запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

Для испытания крылатой ракеты «Томагавк» была использована установка вертикального пуска (УВП) Mark 41 (Mk 41), аналог которой входит в систему ПРО США Aegis Ashore.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях испытания «Томагавков» с установки наземного базирования.

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