Внука экс-главы МИД Мали приговорили в Петербурге за кражу у актеров

Петроградский районный суд Петербурга приговорил внука экс-главы МИД Мали Никиту Багайоко к двум годам и семи месяцам в колонии общего режима за крупное хищение у актеров во время съемок, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Багайоко украл из костюмерного автобуса съемочной группы вещи на общую сумму более 2 млн рублей. Он признал вину в преступлении.

«Суд признал Багайоко виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – передает РИА «Новости» заявили в прокуратуре.