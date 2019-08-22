Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в московский военный госпиталь после отдыха в Болгарии, в данный момент ее состояние удовлетворительное, сообщил ее супруг, музыкант и продюсер Бари Алибасов.

Алибасов сообщил, что Федосеева-Шукшина в данный момент в Москве, «в военном госпитале, где она лечится всегда». Он отметил, что «с ней все нормально, никаких особых проблем нет», передает ТАСС.

По его словам, в четверг ночью актриса прилетела из Болгарии.

«Там ей стало плохо, что случается регулярно, все-таки возраст. Как прилетела, свезли в клинику, врачи сразу сделали ей какие-то уколы, дали лекарства, теперь ей лучше. Чувствует себя хорошо», – рассказал музыкант.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин со ссылкой на дочь актрисы Ольгу сообщил, что ухудшение состояния здоровья Федосеевой-Шукшиной «произошло в воскресенье». Выяснилось, что «на фоне повышения сахара и повышения давления у нее произошло нарушение мозгового кровообращения», передает РИА «Новости».

«Когда это произошло, болгарского медицинского полиса у нее не было. С оказанием медицинской помощи вначале возникла проблема, но далее все организовали. Сегодня ночью ее транспортировали в Москву. Организацию взяла на себя ее дочь, Мария Шукшина. Сейчас она находится в клинике, ее состояние стабилизировалось», – добавил он.

Также Мария Шукшина в Instagram опровергла информацию о сердечном приступе у матери.

«Мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем», – добавила она.

Напомним, Федосееву-Шукшину госпитализировали в июне 2019 года.

Лидия Федосеева-Шукшина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Известна по кинолентам «Калина красная», «Они сражались за Родину», «12 стульев» и многим другим.