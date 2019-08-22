Режим ЧС объявлен в Находке из-за сильных дождей

Власти приморского города Находка ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прошедшими ночью сильными осадками, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сильный дождь лил в Находке всю ночь, выпало более 50 мм осадков, что стало основанием для введения режима ЧС. В пиковые часы ливневки не справлялись с таким объемом воды, особенно с учетом рельефа города, который отчасти расположен на возвышенностях, откуда потоки стекают вниз. В городе серьезно подтоплен участок возле крупного торгового центра, но жилых домов в том районе нет», – приводит ТАСС слова представителя мэрии.

Комиссия ГО и ЧС собирает информацию о наличии и количестве подтопленного жилья.

В минувшее воскресенье Приморье начали эвакуировать людей из-за сильного паводка.