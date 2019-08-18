В Приморье начали эвакуировать людей из-за паводка

Из-за паводка, начавшегося в результате тайфуна «Кроса», в Приморье эвакуированы почти 70 человек, сообщает администрация края.

«Тайфун «Кроса» уходит из Приморья, в крае устраняют последствия дождей, люди в наиболее подтопленных районах находятся в пунктах временного размещения... Из-за прошедших дождей сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, к настоящему времени они расселены по родственникам, 58 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района, пять – в Уссурийске», – передает РИА «Новости» сообщение краевой администрации.

Отмечается, что ПВР на 100 человек развернут также в Лесозаводском городском пионерлагере имени Горького. Там находятся одна женщина и три ребенка. В Дальнереченске созданы пять ПВР, еще 40 человек приютил у себя местный фермер.

Также администрация сообщила, что число потопленных подворий в регионе за сутки выросло втрое. Вода зашла в 287 домов.

«Подтоплено более 287 домов и 1 тыс. 499 придомовых территорий», – говорится в сообщении.

До 25 августа в Приморье сохранится пасмурная погода, ожидаются умеренные дожди.

Ранее сообщалось, что в Уссурийском городском округе три реки вышли из берегов: Раздольная, Комаровка и Раковка.

Тайфун принес в районы края около 70% месячной нормы осадков, вызвал паводок. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.