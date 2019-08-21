Сирийская армия окружила террористов под Хан-Шейхуном

Подразделения сирийской армии окружили террористов в нескольких деревнях к югу от Хан-Шейхуна, им отрезаны пути снабжения, сообщил сирийский военный источник.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад позитивно оценивает развитие ситуации вокруг Хан-Шейхуна.

Сирийская армия в воскресенье вошла в Хан-Шейхун, в понедельник СМИ сообщили о взятии города под контроль. Кроме того, сирийские войска перекрыли линии снабжения террористам благодаря установлению контроля над трассой Дамаск – Алеппо.

Во вторник подконтрольные Дамаску военные перерезали маршруты снабжения боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Хаме. Дорога перекрыта у города Хан-Шейхун.