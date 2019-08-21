Кремль предложил узнать мнение всех членов G7 по возвращению России

Прежде чем вернуться к формату G8, нужно узнать мнение всех стран «большой семерки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там много других членов. Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов», – передает слова Пескова ТАСС.

В среду сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Ранее он говорил, что выступает за возвращение России в этот формат.

В Берлине заявили, что приняли к сведению заявление Трампа, однако призвали обсуждать этот вопрос только в случае перспективы «устранения причин возвращения к формату G7».

Президент России Владимир Путин на встрече с Макроном говорил, что Москва никогда не отказывалась от работы в этом формате.

В среду западные СМИ заявили, что Россия вернется в «Большую восьмерку» в случае прогресса в урегулировании кризиса в Донбассе и имплементации Минских соглашений.