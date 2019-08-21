Макфол назвал идею покупки Гренландии «идиотской»

Идея приобрести Гренландию – идиотская, нелепая и оскорбительная, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, предложив подумать о том, как отреагируют американцы на предложение российского президента Владимира Путина купить у США Аляску.

«Как отреагируют американцы, если Путин предложит купить Аляску или (премьер Японии Синдзо) Абэ предложит Японии купить Гавайи? Пожалуйста, остановитесь со своим идиотским «покупка Гренландии – это действительно хорошая идея», – написал он в своем Twitter.

Он назвал эту идею нелепой и оскорбительной.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. В Дании заявили, что остров не продается, однако члены королевской семьи допустили возможность такой сделки.

Позже стало известно, что Белый дом планировал предложить правительству Дании 600 млн долларов ежегодно за передачу автономии Гренландии.