Младенец умер во время домашних родов в Москве

Новорожденный ребенок умер во время домашних родов в квартире на северо-западе Москвы.

Инцидент произошел 20 августа. 20-летняя девушка находилась дома с 19-летним сожителем. После того, как она почувствовала боли, молодой человек вызвал скорую помощь, передает МК.

«Скорая ехала минут 15–20. Аня родила до их приезда. Мне пришлось ей помогать, хотя я совершенно не знал, что делать в такой ситуации», – рассказал сожитель.

По его словам, новорожденный ребенок после появления на свет не подавал признаков жизни. Прибывшие на место врачи констатировал смерть младенца, а девушку госпитализировали. В настоящее время она находится под наблюдением медиков.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему за смерть ребенка врачам грозит «убойная» статья.

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