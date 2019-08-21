Глава суверенного совета Судана принес присягу

Генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан вступил в должность главы управляющего суверенного совета Судана.

Ранее Абдель Фаттах аль-Бурхан возглавлял военный совет Судана, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Ранее стало известно, что для управления Суданом в переходный период сформирован Суверенный совет.

Напомним, 11 апреля после долгих акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку.

Россия признала новые власти Судана, которые в ответ поблагодарили Москву за поддержку и заявили о стратегическом характере взаимоотношений.

17 июля Военный совет и оппозиция Судана достигли политического соглашения. После Военный совет Судана и оппозиционная коалиция подписали окончательное соглашение о переходном периоде.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США довели Судан до путча.