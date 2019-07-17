Военный совет и оппозиция Судана достигли политического соглашения

Переходный Военный совет Судана и оппозиционный альянс «За свободу и перемены» достигли политического соглашения об урегулировании ситуации в стране, сообщил телеканал Sky News – Arabia.

Договоренности, которых достигли военные власти и оппозиция Судана, включают пункты о переходном периоде, но не затрагивают Конституционной декларации. Стороны согласились, что продолжат обсуждение этого вопроса в самое ближайшее время, передает ТАСС.

В начале июля Военный совет Судана и оппозиция в ходе переговоров договорились о создании в стране руководящего органа на переходный период до проведения выборов.

Стороны согласились создать совет из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Они также решили сформировать независимое правительство и начать расследование актов насилия, происходивших в последние недели.

Посредниками на переговорах выступают Эфиопия и Африканский союз.

Напомним, 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Россия признала новые власти Судана, которые в ответ поблагодарили Москву за поддержку и заявили о стратегическом характере взаимоотношений двух стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США довели Судан до путча.