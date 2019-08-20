Для управления Суданом в переходный период сформирован Суверенный совет

Процесс формирования Суверенного совета Судана, которому предстоит управлять страной в переходный период, завершен, сообщил официальный представитель Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши.

По его словам, «совет из 11 представителей сформирован, соответствующий законодательный акт принят», передает ТАСС.

«В среду, 21 августа, Суверенный совет будет приведен к присяге», – сообщил официальный представитель Военного совета.

Согласно процедуре, сначала с присягой перед главой Конституционного суда выступил глава совета – Абдель Фаттах аль-Бурхан, затем ему присягнут 10 представителей совета.

Во вторник главой Конституционного суда была назначена Наамат Абдалла – ее кандидатуру одобрили армия и оппозиция после того, как первоначально выдвинутая оппозиционным альянсом «За свободу и перемены» фигура не устроила Военный совет.

До официальной процедуры приведения Суверенного совета к присяге, согласно принятой Конституционной декларации, будет объявлено о роспуске Военного совета.

Напомним, 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Россия признала новые власти Судана, которые в ответ поблагодарили Москву за поддержку и заявили о стратегическом характере взаимоотношений.

17 июля Военный совет и оппозиция Судана достигли политического соглашения. Через месяц Военный совет Судана и оппозиционная коалиция подписали окончательное соглашение о переходном периоде.

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