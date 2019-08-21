Требования к авиадвигателям после посадки самолета в поле могут изменить

Остановка двигателей из-за попадания птиц в самолет Airbus А321, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле возле Жуковского, может привести к ужесточению требований к двигателям, сообщил генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

«Если это все правда [попадание птиц в двигатель], очень может быть, что это закончится очередным ужесточением норм для проведения испытаний двигателя. Но пока нужно подождать официальных результатов расследования инцидента», – передает ТАСС слова Иноземцева в кулуарах XII всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики в Уфе, который проходит 19-24 августа.

На данный момент при испытании больших двигателей российского производства симулируется попадание птицы весом 8 кг.

Иноземцев рассказал, что также для демонстрации надежности агрегата при попадании птичьей стаи в двигатель ПД-14 были заброшены 15 чаек. Он добавил, что конструкторам будет необходимо подстроиться под новые требования.

«Если нам поставить задачу, мы обязаны будем сделать, деваться некуда, хочешь летать – обеспечивай нормы», – уточнил Иноземцев.

В двигатель самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь попали чайки. Экипаж принял решение посадить самолет в кукурузном поле.

Президент Владимир Путин присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и пилоту Георгию Мурзину звание Героев России.

Напомним, во вторник фюзеляж самолета из Жуковского приподняли при помощи пневмоподушек.

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