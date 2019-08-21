Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»

Роботы никогда не смогут полностью заменить человека в освоении космоса, заявил астронавт НАСА, более года проживший на МКС, Скотт Келли.

«Роботы – не люди. Они могут выполнять некоторые задания, но никогда не смогут заменить человеческую природу», – передает РИА «Новости» слова Келли.

При этом он полностью исключил потенциальную возможность того, что роботы когда-либо полностью заменят человека в исследовании космоса.

В четверг на корабле «Союз МС-14» на МКС отправится российский человекоподобный робот «Федор», перед отправкой в космос он получил новое имя – Skybot F-850.

Комментируя предстоящую отправку на МКС российского робота «Федора», перед отправкой в космос получившего имя Skybot F-850, американский астронавт отметил, что в целом на орбите роботы могут быть «полезны, если они работают» и в «идеале облегчат» жизнь экипажа.

Келли не исключил также, что однажды в космосе «возможна» встреча и совместная работа человекоподобных роботов из США и России.

Запуск «Федора» на МКС назначен на 22 августа в 6.38 мск, стыковка корабля к МКС планируется на 24 августа в 8.31 мск.

Ранее гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что на МКС человекообразный робот «Федор» на «Союз МС-14» полетит в кресле космонавта, робот проведет на борту МКС 14 дней.

Напомним, в четверг орбиту МКС дважды скорректировали в ожидании робота «Федора».

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