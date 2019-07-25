Стало известно, как «Федя» полетит в космос

На МКС человекообразный робот «Федор» полетит в кресле космонавта, сообщил гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

По его словам, специальное кресло для робота не создавали, на корабле «Союз» есть «штатные кресла для космонавтов». В одном из этих кресел «будет сидеть «Федя», сказал Поздняков.

Он сообщил, что в РКК «Энергия», возможно, изменили «привязную систему», сделав, «условно говоря, ложемент», передает ТАСС.

Напомним, робот проведет на борту МКС 14 дней.

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