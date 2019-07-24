Робот «Федор» задержится на МКС

Возвращение с Международной космической станции (МКС) на Землю корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федор» отложили с 3 на 7 сентября, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации сообщили, что «посадка корабля «Союз МС-14» перенесена с 3 на 7 сентября», причина не уточняется, передает РИА «Новости».

«Федор» – первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робота-спасателя.

Таким образом, робот проведет на борту МКС 14 дней, а не 10, как планировалось ранее.

Ранее стало известно о переименовании робота «Федора».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что робот уже доставлен на космодром Байконур, откуда в августе отправится на Международную космическую станцию. Отмечалось, что испытания на борту МКС робота «Федора» позволят в будущем избавить космонавтов от рискованной работы.

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