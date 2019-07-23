Робот «Федор» доставлен на Байконур

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот Skybot F-850 («Федор») доставлен на космодром Байконур, откуда в августе отправится на Международную космическую станцию (МКС).

«Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар Skybot F-850», – написал Рогозин в Twitter.

Он уточнил, что к 22 августа робота доставят на МКС, где российский экипаж продолжит испытания «антропоморфной системы космического назначения».

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850.

22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июля 2019 г.

Ранее глава Роскосмоса отмечал, что испытания на борту МКС робота «Федора» позволят в будущем избавить космонавтов от рискованной работы.

Также сообщалось, что робот «Федор» заговорил.

Кроме того, 12 апреля в День космонавтики ученый РАН заявил о бесполезности космонавтов для науки. Однако космонавт Максим Сураев, комментируя эту информацию газете ВЗГЛЯД, отметил, что «все самое необходимое в космосе делается руками человека».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, нужны ли еще Земле космонавты.