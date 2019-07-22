Космический робот «Федор» заговорил

Робот «Федор», готовящийся к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, сообщили в «Роскосмосе».

«Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) или Skybot F-850 – в настоящее время проходит тестирование к полету на МКС в Ракетно-космической корпорации «Энергия» при участии специалистов НПО «Андроидная техника». Подготовка ведется и по части его адаптации к воспроизведению и восприятию человеческой речи. Планируется, что таким образом он будет обмениваться данными с членами экипажа», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В апреле сообщалось, что первый российский человекоподобный робот «Федор» был передан госкорпорации «Роскосмос» и РКК «Энергия» для исследования возможности его применения в пилотируемых программах.

Напомним, в начале июня робот «Федор» застрял в люке корабля «Союз».

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