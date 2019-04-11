Робота Федора передали Роскосмосу

Первый российский человекоподобный робот Федор был передан госкорпорации Роскосмос и РКК «Энергия» для исследования возможности его применения в пилотируемых программах, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Сейчас робота учат навыкам мелкой моторики, написал Рогозин в Twitter.

FEDOR — антропоморфный робот-спасатель, разрабатываемый НПО «Андроидная техника» и @fpi_russia, передан Государственной корпорации @roscosmos и РКК "Энергия" для исследования возможности его применения в пилотируемых программах. Сейчас идёт обучение робота навыкам мелкой моторики pic.twitter.com/r2wfmQliCM — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 апреля 2019 г.

Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) создан в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ). Робот построен для замены человека в местах повышенного риска, например, в спасательных операциях и в космосе. Планируется, что андроид станет единственным пассажиром космического корабля «Федерация» во время его первого полета в 2021 году. Корпорация «Энергия» уже демонстрировала посадку Федора в макет корабля «Союз», где робот находился в позе эмбриона.