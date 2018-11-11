В РКК «Энергия» показали робота Федора в позе эмбриона на борту «Союза»

На совещании в ракетно-космической корпорации «Энергия» продемонстрировали посадку робота Федора в макет космического корабля «Союз»; на фото робот находится в позе эмбриона.

Фотография робота Федора в макете космического корабля опубликована в Twitter главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Слайд, на котором робот находится в позе эмбриона, озаглавлен «Макетирование укладки робота FEDOR в макет ТПК (транспортного пилотируемого корабля) «Союз МС».

На совещании в РКК Энергия поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники для оказания поддержки экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК). Также рассмотрен ход создания к 2022 г. ракеты среднего класса Союз-5 и ППТК pic.twitter.com/FsHJSumGRs — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 ноября 2018 г.

Также показан процесс погрузки робота в макет корабля и робот Федор, сидящий в корабле.

Ранее сообщалось, что Россия запланировала отправить на МКС робота-андроида.