Робот «Федор» застрял в люке корабля «Союз»

Специалисты переделывают плечевой пояс российского человекоподобного робота «Федор» (FEDOR), который в августе должен оправиться на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-14», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По информации источника «Интерфакса», «Федор» уже прошел примерку кресла корабля. «Сейчас проводится его доработка, связанная с тем, что он критично проходит через люк», – сообщил он.

Источник пояснил, что у робота оказались «широковаты плечи, поэтому он будет модернизирован, чтобы помещаться в установленные габариты».

«В невесомости космонавтам придется без каких-либо приспособлений переносить робота из корабля на Международную космическую станцию», – добавил источник.

В апреле сообщалось, что первый российский человекоподобный робот «Федор» был передан госкорпорации «Роскосмос» и РКК «Энергия» для исследования возможности его применения в пилотируемых программах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД