Рогозин сказал, каким будет новый этап в освоении дальнего космоса

Испытания на борту Международной космической станции (МКС) робота «Федора» позволят в будущем избавить космонавтов от рискованной работы, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными машинами, которые позволят двигаться в дальний космос, передает РИА «Новости».

«Это будет новый этап в развитии космонавтики. Это будет первый этап работы с антропоморфными системами, которые позволят нам дальше двигаться в дальний космос», – сказал он.

Рогозин сообщил, что робот отправиться на станцию 22 августа. Это будет первый запуск корабля «Союз МС-14».

Российский космонавт Александр Скворцов проходил необходимый курс обучения, чтобы работать на борту с таким «помощником экипажа», отметил Рогозин.

«22 августа отправляем антропоморфного робота впервые. Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станции», – добавил глава Роскосмоса.

Напомним, 20 июля ракета с кораблем «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур к МКС. На борту находятся трое космонавтов – Александр Скворцов из России, Эндрю Морган из США и Лука Пармитано из Италии.

В апреле сообщалось, что первый российский человекоподобный робот «Федор» был передан госкорпорации Роскосмос и РКК «Энергия» для исследования возможности его применения в пилотируемых программах.

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