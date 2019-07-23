Рогозин заявил о переименовании робота Федора по просьбе самого андроида

Робот «Федор» попросил сменить ему имя, сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«F.E.D.O.R. – это имя семейства аватаров, их первого поколения. F – как раз означает принадлежность к этому поколению», – написал Рогозин в своем Twitter.

В ответ на вопрос, почему «Федора» переименовали в Skybot F-850, он ответил, что «Федор сам попросил».

Ранее Рогозин сообщил, что «Федор» доставлен на космодром Байконур, откуда в августе отправится на Международную космическую станцию.

Ранее глава Роскосмоса отмечал, что испытания на борту МКС робота «Федора» позволят в будущем избавить космонавтов от рискованной работы.