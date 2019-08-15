Орбиту МКС дважды скорректировали в ожидании робота «Федора»

Завершилось второе включение двигателей корабля «Прогресс МС-12» в ходе двухэтапной коррекции орбиты МКС, сообщил представитель ЦНИИмаш, в структуру которого входит Центр управления полетами.

В 8.53 мск в четверг двигательную установку «Прогресса» включили первый раз. Она проработала 585 секунд.

«Второе включение двигательной установки прошло штатно», – передает РИА «Новости» слова источника, который добавил, что данные о новых параметрах орбиты станции появится чуть позже.

Коррекция орбиты проведена для создания оптимальных баллистических условий для запуска и стыковки со станцией корабля «Союз МС-14», полет которого запланирован на 22 августа. Полет будет беспилотным, не считая находящегося в командирском кресле робота «Федора».

Напомним, 25 июля гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что на МКС человекообразный робот «Федор» на «Союз МС-14» полетит в кресле космонавта, робот проведет на борту МКС 14 дней.

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