Блогера убили в Уфе из-за ревности

Российский digital-блогер Руслан А. найден погибшим в своей квартире в Уфе, тело мужчины было найдено в луже крови, а на лице были множественные гематомы, поводом к убийству могла стать ревность.

В квартире, где произошло убийство, сотрудники полиции обнаружили отпечатки пальцев, погибшего, вероятно, забили до смерти, сообщает портал Bash.news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, к блогеру в гости пришла его бывшая 27-летняя коллега вместе со своим знакомым. Вместе они начали распивать алкоголь, после чего девушка пожаловалась знакомому, что Руслан к ней приставал. Вспыхнувший между мужчинами конфликт перерос в драку, в ходе которой гость нанес блогеру смертельные удары.

После совершения преступления пара похитила из квартиры жертвы деньги и дорогой ноутбук, сообщил информированный источник «Башкортостан 24».

Подозреваемого в убийстве и девушку задержали сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье убили известную Instagram-блогершу, ее тело было обнаружено в чемодане. Позже подозреваемый в убийстве девушки был арестован.